Il Cadimare si rilancia battendo il Beverino. Cuccolo firma la grande rimonta del Don Bosco

Cadimare

1

Beverino

0

CADIMARE: Rossi, Conte, Caneri, Conti, Sicuro, Dieli, Mathibedi (77’ Leotta), Ambrosi (46’ Mazzucchelli), Corvi, Agrifogli Samuele, Di Vittorio. (A disp. Chriac, Ferrari, Tonelli, Portoghese, Bartoletti, Agrifogli Sebastiano, Bonaccorsi). All. Buccellato.

INTERCOMUNALE BEVERINO: Andreoli, Alcamo (85’ Mauro), Del Santo (80’ Pieroni), Bonfiglioli, Lufrano, Mozzachiodi, Crafa, De Cillis (46’ Morachioli), Benmoumen, Lunghi, Pannone (85’ Bottegal). (A disp. Ruberto, Pesalovo, Bono, Verdicchio, Cupini). All. Parodi.

Arbitro: Vranicich di Genova (Orsini di Spezia e Bordone di Chiavari).

Rete: 57’ Conti.

LA SPEZIA – Va al Cadimare il derby provinciale Promozione con il Beverino. Al ‘Pieroni’ della Pieve vincono 1-0 i cadamoti al termine di una partita molto equilibrata. Per i ragazzi di Stefano Buccellato è un successo di fondamentale importanza che li rilancia nella lotta per la salvezza. Il Beverinno invece rallenta il cammino e scivola al sesto posto, scavalcato da Molassana e Vallescrivia e raggiunto dal Don Bosco. Decide una gara combattuta ed avara di emozioni al 57’ Conti che realizza in una confusa mischia. In precedenza (45’) Andreoli è bravo su punizione di Caneri. Al 49’ Alcamo serve un’invitante palla a Benmoumen che però calcia fuori da ottima posizione. Bianconeri di casa che controllano bene la reazione degli azzurri ospiti, conquistando tre punti vitali per la loro precaria classifica che li vede al penultimo posto.

P.G.