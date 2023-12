Il calciatore protagonista di un gesto di solidarietà. Rondine ha un attaccante in più. Kozak donatore della Cittadella

AREZZO

In attesa di poter essere nuovamente convocato e impiegato sul rettangolo verde Libor Kozak, l’attaccante classe 1989 dell’Arezzo, si è reso protagonista di un gesto lontano dal campo da calcio. Ieri mattina il giocatore mentre era in centro ad Arezzo si è fermato all’interno di Sugar, in Corso Italia. Qui Kozak ha potuto conoscere meglio la realtà di Rondine, la Cittadella della Pace, che in questi giorni sta promuovendo insieme ai propri volontari l’attività e la mission di Rondine, nella creazione di un futuro di pace, senza conflitti. Kozak ha quindi deciso di sottoscrivere una donazione annuale: a partire da oggi l’attaccante ceco sarà di fatto un donatore regolare annuale della Cittadella e delle sue attività.

Un gesto che i volontari di Rondine insieme allo staff che ne cura i canali social e la comunicazione hanno voluto immortalare e condividere anche perchè se è vero che Kozak in amaranto sta facendo fatica a trovare spazio è anche vero che i suoi trascorsi tra Lazio e Aston Villa - giusto per citare alcuni club - e in nazionale, gli hanno permesso di raggiungere un importante numero di follower. Follower che hanno quindi potuto conoscere a loro volta la realtà di Rondine e della Cittadella Pace. Un bel gesto in vista del prossimo Natale che i volontari dell’associazione sperano ovviamente possa avere un seguito da parte di altri aretini e di quanti in questo fine settimana visiteranno Arezzo e Sugar. "Kozak ha così rinforzato il legame tra Rondine e Arezzo - si legge sul profilo Facebook dell’associazione - Grazie al tramite di Beppe Angiolini, amico di lunga data della Cittadella Pace. E voi cosa aspettate a fare una donazione per questo Natale? Fate adesso il vostro passo possibile e contribuite alla crescita della speranza per un futuro di pace".