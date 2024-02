Il CALCIO SU TVRS. A marzo in diretta la sfida Chiesanuova. Montegranaro Il Comitato regionale e Tvrs trasmetteranno in diretta su canale 13 le partite di Eccellenza e Promozione nel mese di marzo, con la collaborazione dell'Assoallenatori delle Marche. Le trasmissioni inizieranno alle 15, con match come Urbania-K Sport Montecchio Gallo e Porto Sant’Elpidio-Potenza Picena in programma.