Il calciomercato si scalda. La Base blinda Cappanera

Prima ancora di ufficializzare il nome del nuovo allenatore che dovrà raccogliere la pesante eredità di Marco Varaldi (si fa il nome di Alessandro Giallonardo), la Base blinda uno dei suoi gioiellini più pregiati. E lo fa addirittura per due anni. La prima notizia di mercato proveniente da Seveso è la firma del giovane difensore classe 2005 Riccardo Cappanera, 30 presenze e un gol quest’anno in Eccellenza, talento cresciuto nel settore giovanile della Base e che, come lo definisce il club sui social "capitan futuro", è destinato a indossare la fascia e diventare uno dei simboli della società. Staremo a vedere. Intanto Cappanera è tolto dal mercato, un bel segnale in vista dei prossimi colpi. In Promozione la Concorezzese sembra intenzionata a cambiare allenatore, manca l’annuncio ma Gabriele Raspelli è pronto all’addio dopo un ottimo campionato alla guida dei biancorossi arrivati fino alla finale playoff pareggiata con la Casati Arcore che questa sera alle 20.30 si gioca l’Eccellenza sul campo del Cinisello dopo aver pareggiato 0-0 la prima gara del triangolare contro l’Ispra. Con una vittoria i biancoverdi avrebbero buone chance di salire. Prime notizie anche da Agrate; rinnova il bomber e capitano Simone Carollo, autore nella stagione appena conclusa di 17 reti.