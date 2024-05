Il calendario delle gare. Quarti di finale playoff serie C. Tanti ex in campo

Sono stati sorteggiati ieri mattina gli accoppiamenti dei quarti di finale dei playoff di serie C, con diversi ex bianconeri interessati. Martedì sera ci saranno le gare di andata: la Juventus Next Gen (allenata dall’ex Ac Siena Brambilla) se la vedrà contro la Carrarese (c’è il senese Giannetti tra i gialloblu); il Benevento contro la Torres; il Catania (tra i siciliani il centravanti Cianci) contro l’Avellino di Perinetti e Strano; ed infine il Vicenza al cospetto del Padova dove milita il centrale Crescenzi visto a Siena in due occasioni tra B e C. Sabato 25 maggio le gare di ritorno a campi invertiti. Sabato sera erano andati in scena invece i match di ritorno degli ottavi di finale: vittoria inutile del Perugia a Carrara dopo il 2-0 apuano al Curi (2-1, rete nel finale della meteora bianconera Sylla), successo del Benevento sulla Triestina sempre per 2-1 (1-1 all’andata al Rocco di Trieste), 3-1 esterno della Juve Next Gen a Caserta (1-0 campano ad Alessandria nel primo atto), 1-0 inutile dell’Atalanta U23 a Catania (vittoria etnea in Lombardia col medesimo finale) e 0-0 tra Vicenza e Taranto (successo veneto in Puglia all’andata).