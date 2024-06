Il Camaiore è scatenato: Granaiola più Nardi. Morelli è il colpo in attacco del Viareggio

Calciomercato in ebollizione in Versilia dove il Camaiore tra permanenze e ingaggi sta allestendo uno squadrone in vista della prossima Eccellenza per non esser da meno di Fratres Perignano e Mobilieri Ponsacco che stavano prendendosi la scena sul mercato. Pure il neopromosso Viareggio fa le sue mosse. Mentre in Promozione tocca al Pietrasanta adesso sparare i colpi!

In Eccellenza si sta scatenando il presidente/direttore camaiorese Michele Pardini che, insieme al ds Iacopo Pellegrini e al tecnico Pietro Cristiani, sta dando forma ad una squadra veramente forte. Le conferme sono arrivate a pioggia, una dietro l’altra: dopo Barsottini, Zambarda e Da Pozzo ecco che sono state ufficializzate pure quelle di Borgia, Amico e Anzilotti. Mentre è stato “tagliato“ il capitano Fabio Biagini (la fascia adesso passerà fissa sul braccio del camaiorese doc D’Alessandro: il cui annuncio di permanenza è atteso a breve). Ma in casa bluamaranto sono stati anche resi pubblici i due grandi colpi in entrata: il 34enne Marco Granaiola (ex capitano del Seravezza) a centrocampo ed il 28enne attaccante di gran classe Federico Nardi (che era al Ponte Buggianese). E a breve il Camaiore dovrebbe chiudere pure Cornacchia (che era alla Massese) e Bacci (era al Montecatini) sistemando le fasce alte per quello che potrebbe esser un gran bel 4-4-2 nella testa di Cristiani (che vaglia pure altri moduli avendo duttilità).

Ma i rinforzi arrivano anche a Viareggio dove, dopo gli innesti in difesa dell’esperto centrale Sorbo dal Tuttocuoio e del terzino sinistro 2003 Bertelli dal Siena, ecco l’attaccante che potrà fare sia da partner sia da vice a bomber Brega: è infatti stato annunciato Mattia Morelli (figlio d’arte del compianto Claudio), classe 2000 ex Camaiore, Armando Picchi, San Marco Avenza, Cenaia, Lastrigiana e River Pieve (coi garfagnini ha segnato 9 gol solo nella seconda metà della passata stagione!). "Aspettavo solo questa chiamata – dice Morelli – sono viareggino e so cosa significhi indossare questa maglia. Ho visto quanta passione c’è attorno alla squadra e sono pronto a lottare anche per questo. Esultare per questi colori sarà una cosa meravigliosa". Ora si attende l’ufficialità pure di Alessio Bianchi (2001 che era alla Cuoiopelli) in mediana e poi arriverà un’altra punta (Alessandro Remedi, il 2003 Camaiani... o un altro profilo “a sorpresa“?). Le zebre salutano invece Tommaso Fazzini (va al Real FQ?).

In Promozione si muove bene il Pietrasanta che, dopo aver perso un pezzo "top" per reparto con Genovali (Perignano), Ghelardoni e Mengali (Ponsacco), si rifà il look e dopo il colpo ad effetto Mattiello punta Leonardo Terigi dietro, Biagini in mezzo al campo ed Elia Bruzzi davanti.

Simone Ferro