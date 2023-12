Il Camaiore ora fa paura. Altra vittoria fuori casa

CASTELFIORENTINO – Non si arresta la risalita verticale del Camaiore in classifica. L’allenatore Pietro Cristiani in un mese e mezzo ha dato la svolta al campionato dei bluamaranto, portando quella continuità finora mancata e soprattutto tanti risultati positivi e un gioco decisamente concreto e a tratti pure divertente. “Uomo della provvidenza“ il 41enne tecnico di Staffoli che è entrato col piglio giusto nello spogliatoio e nell’ambiente camaiorese toccando le corde giuste coi giocatori. In sei partite non ha ancora ma perso, facendo quattro vittorie (segnando sempre almano 2 gol a partita) e due pareggi (entrambi 0-0). In queste 6 gare ha subito soltanto una rete... per altro sulla respinta di un rigore che Barsottini aveva per altro parato.

Ieri contro il Castelfiorentino il Camaiore ha vinto “all’inglese“ con 2-0 fuori casa maturato nella ripresa con le reti in apertura di frazione del centrocampista Yuri Amico (tornato titolare, col play mancino Anzilotti stavolta in panchina essendosi allenato pochissimo in settimana causa febbre) e in chiusura col solito implacabile bomber Silvestro "Mi è sembrato di vedere un gol" Geraci. Grande prestazione tra i bluamaranto della coppia centrale di difesa D’Alessandro-Zambarda e del sempreverde 38enne Biagini che da 10 sta vivendo una seconda giovinezza calcistica. Il Castello si chiude con un 5-3-2 schiantato e difficile da aprire. Ci è voluto infatti un tiro da fuori (bellissimo!) di Amico (in foto) dopo incursione di Borgia. E si è chiusa allo scadere dopo la serpentina solitaria “alla Leo Messi“ di ’Leo’ Da Pozzo che salta 5-6 avversari come birilli e dà palla al 2004 Crecchi che dal fondo ha crossato bene per il raddoppio di Geraci.