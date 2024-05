Il campionato che verrà. Ben 160 squadre iscritte alla D. Quindici toscane

Sono 160, a oggi, le squadre che hanno il diritto di iscriversi al prossimo campionato di Serie D. Di queste quindici sono toscane: giocheranno in Interregionale, il prossimo anno Aglianese (o meglio Pistoiese Fc, dopo il passaggio della matricola), Figline, Follonica Gavorrano, Ghivizzano, Grosseto, Livorno, Montevarchi, Poggibonsi, Prato, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza Pozzi, Siena, Tau Altopascio e Tuttocuoio (che come la Robur ha vinto il campionato di Eccellenza nel raggruppamento A). Da vedere, però, come termineranno gli spareggi della categoria Regina che vedono ancora in campo il Terranuova Traiana, attesa dall’andata della partita con i laziali della Maccarese (domenica alle 16 al Matteini, ritorno domenica 2 giugno, sempre alle 16). La regione con il maggior numero di squadre ai nastri di partenza è la Lombardia, con 23 club, seguita dalla Toscana e dal Veneto (14). Non ci sono quest’anno società rappresentanti la Valle d’Aosta.