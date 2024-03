Il campionato. Poule Salvezza. Derby di fuoco. Como-Milan

Le Poule Scudetto e Salvezza stanno regalando risultati inattesi tracciando già la strada verso quello che si preannuncia un finale di stagione emozionante: l’Inter, reduce dal pareggio per 3-3 contro la Juventus nell’esordio della competizione e dalla netta vittoria in casa della Fiorentina (0-3) si sta preparando all’importante sfida di venerdì pomeriggio all’Arena Civica contro la corazzata Roma, lanciata verso la conquista del suo secondo scudetto. Le nerazzurre proveranno a fermare Giacinti e compagne ma con 12 punti a disposizione e 9 lunghezze di distanza dalla terza forza del girone, ovvero la Viola, sperare di ottenere il pass per la prossima Champions appare un’impresa ardua.

La Poule Salvezza, invece, è pronta a mandare in scena l’ennesimo derby lombardo della stagione, quello che vedrà sfidarsi Como Women e Milan: le padrone di casa apriranno le porte al Diavolo sabato alle ore 18 cercando punti preziosi dopo il ko di misura accusato contro la Sampdoria, mentre è ormai ufficiale l’ingresso nel club, con una quota di maggioranza, del fondo americano Mercury/13, affermatosi nell’imprenditoria sportiva con l’obiettivo di creare il gruppo di proprietà più prestigioso al mondo focalizzandosi sul calcio femminile. Dopo essere state a riposo nella prima giornata, invece, le rossonere sono partite con il piede giusto nella lotta per la salvezza calando il poker contro il Pomigliano al Puma House of Football: "Abbiamo voglia di rivincita, di dimostrare che per diversi motivi non siamo riusciti ad esprimerci in un percorso regolare e raggiungere degli obiettivi che potevano arrivare prima. Ora contiamo di fare tre punti ogni domenica e di riuscire ad arrivare primi in questi Playout" le parole di Davide Corti.

Ilaria Checchi