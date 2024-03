Il capitano Tommaso Bianchi. "Portare la fascia significa responsabilità. L’obiettivo? Tornare nei professionisti»

"C’è solo un capitano", cantano i tifosi a Tommaso Bianchi (nella foto). Il centrocampista ha deciso di tornare, per, insieme alla Robur, dimenticare il passato e scrivere il futuro. "Prima di indossare la fascia – ha raccontato il bianconero durante i festeggiamenti ai Fedelissimi –, pensavo di dover dimostrare attaccamento alla maglia e ai compagni indipendentemente da quella. Poi, da quando mi è stata affidata, ho avvertito sempre più responsabilità verso la squadra e verso i tifosi e spero di averli ripagati in campo". "Se la indosserò anche il prossimo anno – ha sorriso –? Spero di sì, perché per me, per la società, per la città, questo deve essere un nuovo inizio, deve essere solamente il primo passo di un lungo cammino. Il lavoro da fare, per riportare il Siena dove deve stare, non è ancora finito. Ognuno di noi, il Siena tutto, vuole riportare la Robur tra i professionisti".