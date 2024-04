Il Capraia si gioca tutto. Tre punti per sperare

In Terza Categoria gioca soltanto il girone B di Firenze, tra tutti gli appuntamenti la gara che spicca è quella di domani alle 15 al Brandani di Montelupo tra Capraia e i fiorentini del Quinto. Una partita dall’alto valore, visto che per disputare i play-off i gialloblù locali devono vincere e sperare che non lo faccia il Bibe 1964, contemporaneamente impegnato in casa contro la capolista e già promossa La Lanterna. Il Bibe in questo momento ha attualmente 10 punti di vantaggio sul Capraia terzo, un distacco importante che farebbe scattare la ‘forbice’ di 10 punti per la quale passerebbe direttamente in Seconda anche la seconda classificata.

Sempre domani, alle 15, il Marcialla chiude la propria stagione a San Vincenzo a Torri e il Lazzeretto sarà invece di scena a Sesto Fiorentino contro la Sestoese, terza a pari merito con il Capraia. Due partite che per Marcialla e Lazzeretto non contano nulla ai fini della classifica.

L’ultima giornata della regular season si apre questa sera alle 21.15 con la sfida a Calenzano tra il Firenze Ovest e gli empolesi del Serravalle, quest’ultimi avranno la chance di non terminare a zero punti il campionato. Il Serravalle arriva dal recupero perso contro il Bibe 1964, dove i fiorentini si sono infatti imposti per 5-3 (per il Serravalle doppietta di Cissè, primo gran destro al volo e rigore trasformato da Agozzino).