Il Capraia vince ma non basta per sognare ancora. Niente spareggi promozione col -11 dal 2° posto Il Capraia vince contro il Quinto ma non accede ai play-off per la promozione. La Sestoese dilaga 4-0, ma il Bibe 1964 si qualifica direttamente battendo La Lanterna. Classifica finale: La Lanterna 78; Bibe 1964 75; Capraia e Sestoese 64.