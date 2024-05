Il Carpi a Campobasso. L’obiettivo è la semifinale

Una vittoria per le semifinali o almeno un pari per salutare un stagione trionfale con 18 risultati utili di fila. Sono gli obiettivi del Carpi che oggi alle 16 a Campobasso affronta la seconda gara della Poule scudetto di Serie D. Il pari con la Pianese obbliga la squadra di Serpini al successo per centrare la semifinale. "Andiamo per onorare la gara – le parole del tecnico – e provare a centrare la semifinale, ma comunque vogliamo chiudere senza una sconfitta per allungare la striscia iniziata dopo Prato, sarebbe una bella soddisfazione". Il Campobasso ha appena esonerato a sorpresa mister Pergolizzi affidando la squadra al vice Piccirilli. "Troveremo uno stadio con tanta gente – prosegue - e loro sono una grandissima squadra. Ieri hanno annunciato il cambio del tecnico, vedremo se continueranno a fare quello che hanno fatto finora con Pergolizzi". Il Carpi sarà ancora in versione ’mix’, con qualche titolare e tanti ragazzi che hanno avuto meno spazio. "Beretta viene in panchina – conclude Serpini – ma ha al massimo 20’ perché ha avuto un problemino mercoledì. In mezzo non ho tanta scelta e farò alcuni test come Cortesi mezz’ala, una valutazione anche in prospettiva perché per me Matteo ha le qualità fisiche per quel ruolo. Il futuro? Se ne parlerà dopo il 4 giugno".

Festa. I biancorossi Verza, Cecotti e Larhrib venerdì sera ospiti del Circolo Andrea Costa dove hanno celebrato la promozione e si sono cimentati anche in una partita a boccette col campione italiano Gianni Lugli.

Programma. Si gioca l’ultima giornata dei gironi della Poule scudetto (16). Girone 1 Alcione-Caldiero, rip. Clodiense, clas. Caldiero e Clodiense 3, Alcione 0. Girone 2 Campobasso-Carpi, rip. Pianese, clas. Campobasso 3, Carpi e Pianese 1. Girone 3 Trapani-Cavese, rip. Altamura, clas. Trapani e Cavese 3, Altamura 0. Passano alle semifinali (26/5 e 2/6) le prime 3 e la miglior seconda, poi il 9/6 la finale. Oggi si gioca (16) anche la finale playoff Ravenna-Corticella. Dal campo. Restano a casa Rossi e Tentoni, tornano ma solo per la panchina Mandelli e Calanca, in porta Viti, a sinistra Cecotti, mediana sperimentale con Cecotti mezz’ala e Ofoasi trequartista, davanti spazio a Gerbino con Arrondini. Nei molisani out Coquin e Persichini.

Diretta. La gara sarà visibile in streaming (costo 8 euro) al seguente indirizzo www.patreon.com/CampobassoFC/membership

CAMPOBASSO (3-5-2): Esposito; Bonacchi, Gonzalez, Pontillo; Rasi, Abonckelet, Maldonado, Grandis, Parisi; Di Nardo, Lombari. All. Piccirilli.

(4-3-1-2): Viti; Sabattini, Frison, Calanca, Cecotti; Forapani, Bouhali, Cortesi; Ofoasi; Gerbino, Arrondini. All. Serpini

Arbitro: Palumbo di Bari