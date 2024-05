Il Carpi programma la C. Ds, c’è l’ipotesi Bernardi

Il Carpi prosegue nel lavoro per gli incartamenti da consegnare alla Lega Pro a Firenze. La prima scadenza è quella di venerdì 24, ma in casa biancorossa si conta di consegnare già fra oggi e domani tutto il materiale sulla messa a norma dello stadio ’Cabassi’. Poi entro il 4 giugno ci sarà da effettuare la fidejussione da 300mila euro e pagare l’iscrizione da 100mila euro, mentre la società ha già ottenuto le liberatorie al 30 aprile per gli emolumenti a giocatori e staff. Solo dopo quella data il patron Lazzaretti comincerà a programmare. La priorità è quella di allenatore e direttore sportivo. Sulla conferma di Serpini (che ha il patentino Uefa A richiesto in C) non sembrano esserci dubbi, nonostante la corte di molte squadre di D (Mestre in primis). Da valutare invece il nodo ds, che in queste ore ha visto rimbalzare con insistenza il nome di Marco Bernardi. Il dirigente reggiano, che ha già lavorato a Correggio con Lazzaretti, non ha ancora parlato col Carpi, anche perché ha chiuso domenica la stagione (retrocedendo) a Fiorenzuola ma non si esclude nemmeno che il suo arrivo possa essere affiancato alla conferma di Riccardo Motta, meritata sul campo, per comporre una coppia di spessore necessaria per navigare nel mare agitato della Lega Pro.

Maini. Solo gli esami delle prossime ore diranno se Marco Maini dovrà tornare sotto i ferri. Davvero una brutta tegola di fine stagione per il Carpi, che attorno al difensore bolognese ha intenzione di costruire anche la squadra da Serie C. Maini è rientrato dal Molise in auto col ds Motta per velocizzare i tempi e appena il ginocchio sinistro sarà sgonfio sarà sottoposto ad accertamenti per valutare l’eventuale nuova rottura del legamento, con ulteriore operazione che ne rinvierebbe a inizio 2025 il rientro.