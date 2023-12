Il Carpi sbanca Certaldo. Gozzerini-gol non basta

certaldo

CERTALDO (3-5-2): Bruni; Borboryo, De Pellegrin (90′ Cesarano), Bassano; Pagliai (77′ Innocenti), Zanaj (63′ Razzanelli), Di Leo, Bouhamed (67′ Becucci), Nunziati; Gozzerini, Akammadu (70′ Romei). A disp. Chesi, Guarino, Ezzyani, Casella. All. Ramerini.

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Tcheuna (58′ Ofoasi), Zucchini, Calanca, Cecotti; Forapani (73′ Larhrib), Mandelli, D’Orsi (72′ Bouhali); Cortesi (63′ Rossi); Saporetti (87′ Tentoni), Sall. A disp. Viti, Laamane, Verza, Arrondini. All. Serpini.

Arbitro: Cipolloni di Foligno (assistenti Ottobretti di Foligno e Piomboni di Città di Castello).

Reti: 18’ Sall; 49’ rig. Saporetti; 53’ Forapani; 80’ Gozzerini.

Note. Ammoniti Zanaj (Ce), Tcheuna (Ca), Bruni (Ce), Calanca (Ca) e Borboryo (Ce).

CERTALDO – Il famoso detto popolare “non c’è due senza tre“ stavolta non vale e il Certaldo, dopo i due ottimi pari imposti alla capolista Ravenna e all’ambiziosa Aglianese, nell’ultima gara dell’anno del girone D di Serie D deve arrendersi al Comunale al forte Carpi. Decisive due palle inattive in avvio di ripresa, che nel giro di pochi minuti chiudono di fatto la partita. Ma andiamo con ordine. Buono l’approccio dei viola valdelsani, che si rendono pericolosi per primi al 4’ quando su un insidioso traversone di Zanaj, Zucchini rischia l’autorete. I biancorossi emiliano fanno comunque la partita e, dopo aver fallito una colossale occasione all’11’ con Sall, sette minuti più tardi sbloccano il risultato con lo stesso numero 23, ben lanciato in profondità da D’Orsi. La squadra di Ramerini ha una buona reazione, ma prima Gozzerini viene fermato in fuorigioco solo davanti a Lorenzi, poi Bouhamed non centra lo specchio da fuori area sugli sviluppi di un corner e infine un difensore devia provvidenzialmente la conclusione a botta sicura di Di Leo, servito da Akammadu.

Al tramonto della prima frazione il Carpi abbassa un po’ troppo il proprio baricentro e il Certaldo ci prova con maggior convinzione, anche se l’unica vera occasione arriva al secondo ed ultimo minuto di recupero con Gozzerini, che dopo uno scambio con Akammadu si vede respingere il proprio tiro dal limite da un attento Lorenzi. Si va così al riposo con il Carpi in vantaggio con il minimo sforzo, ma è proprio nei primi otto minuti della ripresa che la squadra di Serpini mette in cassaforte il risultato. Prima Bruni in uscita stende in area Sall con bomber Saporetti che raddoppia trasformando con freddezza il successivo calcio di rigore per il suo decimo centro stagionale, poi Forapani cala il tris con un missile su punizione che sbatte sul palo e finisce in rete. A questo punto il Carpi gestisce, ma il Certaldo ha comunque il merito di non uscire dalla partita e, dopo aver colpito un palo al 68’, a dieci minuti dalla fine Gozzerini segna il suo primo gol in maglia viola andando via a sinistra ad Ofoasi e scaricando sotto l’incrocio dei pali un violento sinistro appena entrato in area. Poco dopo lo stesso attaccante ex Scandicci spreca l’occasione che avrebbe potuto riaprire completamente la partita calciando debolmente in bocca a Lorenzi invece di servire il più libero Innocenti. Il Certaldo resta così penultimo con un punto di vantaggio sul Borgo San Donnino e 2 lunghezze di ritardo dalla zona play-out.

Simone Cioni