Il caso ‘Franchi’. Mulinacci: "Bella notizia per i tifosi ma tempi incerti»

La sentenza del Consiglio di Stato, arrivata ieri, che ha rigettato l’ultimo ricorso presentato dall’Acr Siena, è stata un passo avanti verso la riappropriazione da parte del Comune dello stadio Franchi e del campo Bertoni all’Acquacalda (vedi pezzo in cronaca). Sull’argomento è intervenuto il presidente del Siena Club Fedelissimi, Lorenzo Mulinacci. "La decisione del Consiglio di Stato era attesa da quasi due mesi – ha commentato a Gazzetta di Siena – ed è sicuramente una buona notizia per i tifosi bianconeri. Tuttavia ancora non è certo quando il Comune tornerà in possesso definitamente degli impianti sportivi e verranno programmati i lavori manutenzione e di adeguamento. Questa è la cosa più importate in vista della prossima stagione sportiva. Sarebbe bello se potessimo giocare al Franchi l’ultima giornata del campionato o anche un’amichevole prima della fine della stagione".