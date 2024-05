Il caso. Ombre e sospetti sul Legnano : "Prove su possibili irregolarità»

Non bastava l’onta di una retrocessione dalla serie D all’Eccellenza dopo una stagione da dimenticare, fra cambi di proprietà e problemi su campo. Ora l’ombra di qualcosa di grave avvenuta nei playout del Legnano calcio si abbatte sul club e su una piazza che ancora oggi fa fatica a digerire la discesa nell’inferno.

Non sono passate inosservate, infatti, le dichiarazione rilasciate dal Vicepresidente dell’A.C. Legnano, Davide Piccardo, nel corso della trasmissione andata in onda sul canale Youtube Be.Pi TV venerdì sera. Mentre la tifoseria ancora s’interroga su quel che sarà il futuro del club, nello spazio “social“ il vicepresidente lilla ha spiegato: "C’è un qualcosa di grave e che io voglio comunicare – racconta Piccardo – Noi come società siamo venuti a conoscenza di diversi elementi, testimonianze e prove documentali di possibili, e dico possibili, irregolarità sportive consumatesi durante i playout che coinvolgerebbero alcuni giocatori del Legnano. Non abbiamo potuto fare altro che segnalare questo con un esposto alla Procura Federale affinché indaghi ed appuri i fatti".

Insomma, Piccardo prende in seria considerazione l’ipotesi che sia accaduto qualcosa di strano. "La Procura verificherà se queste prove, se questi elementi e queste testimonianze corrispondono al vero e se ci sono elementi per poter procedere ed eventualmente sanzionare i responsabili di queste condotte oppure se queste non ci sono. Il nostro dovere, a tutela della società ed anche a tutela dello sport e del calcio è stato semplicemente quello di trasmettere alla Procura le informazioni che noi abbiamo ricevuto".

Passo indietro, per ricordare quanto accaduto solo pochi giorni fa. Il Legnano ha perso lo scontro diretto con la Castellanzese (un pesantissimo 5-0 che a fine gara ha scatenato la rabbia dei tifosi nella struttura della Folgore Caratese) ed il risultato è costato, come detto, la retrocessione in Eccellenza della squadra lilla.

il presidente Enea Benedetto ha aperto all’azionariato popolare per raccogliere fondi parlando di aumento di capitale con la creazione di una moneta virtuale, il Lilla Coin. Ma si tratta di una eventualità come quella che potrebbe portare al disimpegno e relativa cessione delle quote acquistate all’inizio della primavera dall’uscente patron Montanari, oppure alla procedura di liquidazione con lo scioglimento della srl, oppure al proseguimento della società cercando nuovi sponsor e nuovi soci. Per il Legnano calcio ed i suoi tifosi arriva l’ennesima estate calda. Con ombre inquitanti che non lasciano tranquilli una tifoseria che meriterebbe ben altro dopo anni complicatissimi.

Christian Sormani