Il caso. Terranuova Traiana si gioca l’accesso alla serie D

Con la vittoria centrata nella semifinale di andata con la W3 Maccarese, il Terranuova Traiana si è avvicinato alla Serie D: domenica prossima (gara di ritorno), ai valdarnesi basta un pareggio per accedere all’ultimissimo atto della stagione e ad avere a un passo l’Interregionale. Obiettivo che la squadra di Becattini aveva nel mirino, ma che l’inserimento della Robur nel girone ha frantumato al pronti via. Usciti dalla Coppa Italia, adesso i biancorossi sperano di raggiungere la D dalla porta di servizio, attraverso i play off: archiviata la pratica Signa (che ha confermato sulla panchina Scardigli, mentre per bomber Cellai sono arrivate già richieste dal piano superiore…), il Terranuova Traiana vuole giocarsi questa grande chance: nell’eventuale finale affronterebbero una tra il Giulianova e il Terre di Castelli (gli abruzzesi hanno vinto 1-0 in casa all’andata). Ci spera anche lo Zenith Prato, che ha battuto domenica il Granamica.