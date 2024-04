IL CASO. Under 17, forfait al memorial di Trestina Gli organizzatori del torneo giovanile "Memorial Corsi" esprimono perplessità e dispiacere per l'inesplicabile assenza dell'Arezzo under 17, definendola ingiustificata e dell'ultimo minuto. La squadra avrebbe dovuto partecipare a un quadrangolare ma il forfait ha portato alla vittoria della Vis Pesaro in un triangolare. Il club amaranto non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, attribuendo l'assenza a problemi personali non risolti.