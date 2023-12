"Il Cava Ronco sogna i playoff e un giorno la D"

Il Cava Ronco chiude un 2023 soddisfacente e guarda con fiducia all’anno nuovo, accarezzando il sogno playoff. Nei giorni scorsi, presso il ristorante Tre Corti all’interno del Grand Hotel di Forlì, si è tenuto il Christmas Party, una cena che ha riunito tutta la grande famiglia biancorossa e alla quale sono intervenuti anche il vicesindaco Daniele Mezzacapo e l’assessore Andrea Cintorino.

Presidente Roberto Alpi, qual è il bilancio di questo 2023 che volge al termine?

"Dopo un 2022 terminato con la traumatica interruzione del rapporto con mister Candeloro, questa volta l’anno si è chiuso bene. Certo, i primi sei mesi sono stati più difficili, ma con il giusto spirito e tanta carica abbiamo superato gli ostacoli. Nell’attuale stagione c’è soddisfazione, anche se avremmo potuto avere qualche punto in più. Però non possiamo lamentarci tenuto conto che l’allenatore è nuovo e la squadra molto giovane".

Il momento più esaltante e, invece, quello più difficile?

"Il picco è stato raggiunto nel primo tempo della trasferta sul campo del Castenaso: eravamo reduci da quattro vittorie consecutive e siamo andati al riposo avanti di due gol. Lì ci siamo sentiti una grande squadra. Purtroppo nella ripresa siamo stati ribaltati in 25’, subendo una batosta durissima da metabolizzare".

Sotto l’albero di Natale ci sarà qualche ‘regalo’?

"Non nego che mister Biserni avrebbe voluto ‘qualcosina’… Però abbiamo deciso di non intervenire sul mercato, preferendo sfruttare un organico che riteniamo già competitivo".

Realistico parlare di playoff?

"È un sogno. Che vorremmo provare a realizzare. Non sarà facile, ma con un po’ di continuità in più a livello di prestazioni sono convinto che possiamo farcela. In tal caso saranno gli altri a doversi preoccupare di noi…".

Chi sale in serie D tra Sasso Marconi e Granamica?

"Il Sasso è una spanna sopra tutte le altre. Il Granamica sta facendo un campionato straordinario, tanto di cappello: vediamo quanto regge…".

Propositi del club per il 2024?

"Crescere ancora. E qualora non dovessimo riuscire a centrare i playoff, provare ad essere ancora più competitivi nella prossima stagione".

Il Cava Ronco sta al Forlì come la Juve Next Gen alla Juventus?

"Col Forlì è in atto una bellissima e proficua collaborazione, non c’è alcuna rivalità. Vero è che tanti dei loro giovani sono da noi, non siamo però una succursale. L’ideale sarebbe il Forlì in serie C e noi in D: due squadre nella stessa categoria diventerebbero difficili da gestire".

Quindi la serie D è nei piani futuri del Cava Ronco.

"L’Eccellenza è la nostra serie A. Ma adesso siamo ben strutturati a livello societario, per cui tentare di fare la D non ci spaventa: sarebbe come andare in Champions League".

Marco Lombardi