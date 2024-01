Il centrocampista guarda alla sfida di Forte dei Marmi. La carica di Romanelli: "Sangio, ora il blitz»

SAN GIOVANNI

Giovanni Romanelli, classe 2005, è una delle sorprese più in positivo dell’ultimo periodo. Dall’avvento del nuovo allenatore, al netto della rivoluzione attuata nel mercato di riparazione tra dicembre e gennaio, il giovane cresciuto nel vivaio azzurro ha avuto modo con Ponsacco e Pianese di ritagliarsi uno spazio importante nel ruolo di centrocampista, dopo aver giocato una parte della stagione come esterno basso mancino. La soddisfazione del giocatore aretino è tanta: "Nella prima parte di stagione con il vecchio allenatore sono stato più volte impiegato come terzino sinistro, con l’avvento di Rigucci nei primissimi giorni non ho trovato molto spazio nei suoi schemi poi cammin facendo sono riuscito a guadagnarmi la sua fiducia e nelle ultime due partite ho avuto il piacere di giocare titolare. Sono molto felice e carico per questo momento, per essere al top mancherebbe un goal e spero che possa arrivare presto, magari nell’importante partita di domani". E proprio in riferimento all’incontro che la truppa azzurra giocherà a Forte dei Marmi afferma: "Sappiamo che non sarà assolutamente una passeggiata, che i locali hanno dei valori ma noi siamo ben consci della nostra forza e andremo lì per fare la guerra sportivamente parlando. È un incontro dal quale dobbiamo cercarne di uscire con l’intera posta in palio, allungheremo le distanze non soltanto dalle ultime due posizioni ma anche dallo stesso Forte dei Marmi che occupa la terzultima piazza. Sarebbe una vittoria di notevole importanza".

Non ci sono situazioni particolarmente preoccupanti per l’entourage tecnico, non sarà come noto a disposizione Cicarevic il cui ritorno in campo potrebbe avvenire la settimana dopo la sosta, prevista l’11 febbraio, mentre tornerà a disposizione dopo il turno di squalifica il centrale difensivo Farini che farà nuovamente avanzare a centrocampo capitan Andrea Baldesi.

Massimo Bagiardi