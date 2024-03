Il Certaldo e la salvezza: "Resta il nostro obiettivo"

Altro risultato importante per il Certaldo che conquista un punto estremamente significativo al termine della gara, quella di sabato, contro il Lentigione conclusasi sul risultato di 1-1, in gol Gozzerini per il Certaldo. Un risultato che dice molto sul momento di forma della squadra di mister Ramerini, capace di pareggiare contro una compagine in lotta per i playoff per giocarsi una possibilità di raggiungere la C. I viola con questo punto rimangono invece in lotta per i play-out, in attesa della gara di oggi pomeriggio del Borgo San Donnino, sua contendente. Della gara e del momento di forma del Certaldo ne ha parlato Frank Akammadou, attaccante e bomber del Certaldo a quota sette reti.

"Si è un buon momento per il Certaldo e per noi - esordisce l’attaccante viola -. Stiamo dando una continuità di risultato e di prestazioni in campo. Oggi (sabato, ndr) abbiamo affrontato una squadra forte che sta lottando per i vertici della classifica, abbiamo fatto una partita quasi perfetta perché preparata nel modo giusto. Peccato per il rigore subìto, l’attaccante è stato sveglio e furbo a prendersi un rigore d’attaccante. Per il resto non possiamo rimproverarci niente, abbiamo avuto le nostre occasioni e potevamo raddoppiare a nostro vantaggio".

Una gara difficile preparata con fatica e voglia durante la settimana. "Siamo riusciti a difenderci bene, abbiamo attaccato nel modo giusto quando potevamo, forse dovevamo cercare di cercare di concretizzare meglio, ma gli avversari però sono stati bravi a contenere i nostri contropiedi. Abbiamo cercato di mettere in campo le cose che ci ha chiesto il mister, peccato per il rigore altrimenti sarebbe stata una partita perfetta".

La salvezza resta un’impresa ardua, ma gara dopo gara state dimostrando di potercela fare. "Ancora ci sono sei partite da giocare, noi cercheremo di dare tutto per arrivare al nostro obiettivo. Ogni partita ha la sua storia, oggi abbiamo raccolto un ottimo punto in trasferta, adesso testa a giovedì"

Già, giovedì. Durante la settimana il Certaldo dovrà affrontare il Sant’Angelo in occasione del turno pre-pasquale, una gara difficile contro un avversario che si trova a quota 34 punti soltanto a meno dalla zona play-out e che quindi vorrà cercare di consolidare la salvezza. "Giovedì ci aspetta una partita complicata, non sono ancora salvi e anche loro devono ottenere dei punti e dunque sarà una gara altrettanto difficile", ha concluso Frank Akammadou.

Niccolò Pistolesi