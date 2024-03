Il Certaldo ha la salvezza nel mirino: "Impresa possibile, ci crediamo"

Il Certaldo mette nel mirino la salvezza. La vittoria contro il Sant’Angelo è ossigeno per il morale e la classifica. Anche perché si tratta del secondo successo di fila in casa e del sesto risultato utile consecutivo. Il modo migliore per presentarsi al rush finale quando i viola dovranno affrontare le prime due della classe (Carpi e Ravenna), il Corticella che lotta per i playoff e due gare sulla carta più abbordabili contro Victor San Marino (in calo) e Aglianese (già salva). Massima concentrazione sulle ultime 5 partite dunque, ma anche un occhio agli avversari, sia il fanalino di coda Mezzolara, distante 4 punti, che la sestultima in classifica per ridurre il distacco in modo da poter rientrare nella forbice dei playout.

Il direttore sportivo del Certaldo, Marco Manganiello, riparte dall’ultima partita per analizzare il momento attuale della squadra: "È stata una vittoria importante e fortemente voluta dai ragazzi, ai quali non possiamo che fare un monumento per l’impegno che ci stanno mettendo. Nonostante tutte le difficoltà stanno dimostrando di credere fino in fondo a questa impresa. Dal punto di vista dell’atteggiamento sono encomiabili, non molliamo niente". La prestazione e la vittoria non erano affatto scontate. "Il Sant’Angelo è una squadra che temevamo – riprende il direttore sportivo –, perché all’andata è stata quella che ci ha messo più in difficoltà di tutte. Nessuno ci ha mai messo sotto sul piano del gioco, nemmeno Ravenna o Carpi, ma loro sono molto bravi tecnicamente e in avvio di gara abbiamo pagato un po’ questi timori, partendo molto contratti. Poi, però dopo una ventina di minuti ci siamo sciolti e abbiamo guadagnato campo, realizzando un bel gol e andando più volte vicini al raddoppio prima dell’intervallo".

Manganiello elenca poi gli aspetti su cui la squadra deve migliorare: "Purtroppo non siamo riusciti ad andare al riposo con il doppio vantaggio e, come prevedibile, in avvio di ripresa abbiamo dovuto subire la loro pressione, ma non ricordo parate degne di nota di Fontanelli. In contropiede, invece, noi abbiamo avuto due occasioni enormi per raddoppiare. Ecco, l’unico neo forse è stato proprio quello di non averla chiusa". L’obiettivo è continuare con serenità e concentrazione. "Questa vittoria ci fa passare sicuramente una bella Pasqua, ma il percorso è ancora lungo e dopo questi giorni di festa dovremo subito mettere la testa alla trasferta con la Victor San Marino – conclude il ds –. Ci aspetta un finale intenso e molto impegnativo, ma le proveremo tutte fin quando sarà possibile".