Il Certaldo sbatte su Rizzuto. Inutile il gol di Akammadu

certaldo

1

lentigione

2

CERTALDO: Bruni, Pagliai (61’ Innocenti), Borboryo, Orsucci (76’ Barducci), De Pellegrin, Zanaj (76’ Bassano), Campagna, Gargiulo(61’ Chiti), Akammadu, Ndiaye, Becucci (70’ Nunziati). All. Ramerini.

LENTIGIONE: Rizzuto, Bonetti, Capiluppi, Sala (69’ Bocchialini), Nanni (85’ Grifa), Montipò, Sabotic, Manzotti, Battistello, Cortesi, Nappo. All. Beretti.

Arbitro: Scuderi di Verona.

Reti: 6’ Montipò; 60’ aut. Bruni; 90’ Akammadu.

CERTALDO – Pomeriggio stregato al Comunale per un Certaldo generoso, ben organizzato, ma poco concreto. Il Lentigione ringrazia e con il minimo sforza porta a casa l’intera posta in palio per poter proseguire la propria corsa nella parte alta della classifica. Dopo un colpo di testa in avvio di Zanaj (nella foto), ben controllato da Rizzuto, che sarà poi grande protagonista del match, sono gli ospiti a passare in vantaggio con un colpo di testa di Montipò sugli sviluppi di un corner. Veemente la reazione dei viola valdelsani che trovano però sulla loro strada un Rizzuto in stato di grazia: il portiere ospite è provvidenziale al 18’ e al 30’ su Ndiaye e al 32’ e al 45’ su Akammadu. Così, nella ripresa ecco la doccia fredda del raddoppio ospite con uno sfortunato autogol del portiere Bruni, dopo una incomprensione con il compagno Orsucci. A pochi secondi dal termine Akammadu accorcia, ma per il Certaldo non c’è più tempo.