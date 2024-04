Il Certaldo tenta l’impresa. A Ravenna gara durissima

L’esclusione della Pistoiese, dopo la seconda rinuncia dello scorso weekend, ha rivoluzionato la classifica, con il Certaldo che ha guadagnato un punto sulla corsa alla salvezza. Dopo che sono stati tolti i punti conquistati contro gli ’orange’, i viola valdelsani ne avevano raccolti 3, la squadra di Ramerini adesso non deve più preoccuparsi di dover scavalcare il Borgo San Donnino, ma solo di tenere dietro il Mezzolara e cercare di recuperare 3 punti sul quintultimo posto, attualmente occupata dalla Sammaurese con gli stessi 31 punti del Progresso. I play-out, infatti, si disputano soltanto se il divario tra le due squadre interessate non è di 8 lunghezze o superiore. La partita che attende domani alle 15 il Certaldo, però, è da brividi. Akammadu e compagni saranno infatti di scena al Benelli di Ravenna contro la corazzata giallorossa. Dominatrici del campionato fino a un paio di mesi fa i romagnoli hanno dilapidato un vantaggio di 11 punti sul Carpi e ora, dopo l’esclusione della Pistoiese, si trovano addirittura a meno 4 dalla vetta a sole 3 giornate dalla fine. In casa Certaldo, però, c’ soprattutto grande voglia di cancellare la batosta rimediata domenica scorsa al Comunale contro il Corticella, per cercare di non lasciare nulla di intentato e provare ad andare a prendersi una salvezza, che varrebbe come uno ’scudetto’. Impresa che comunque a Bassano e compagni è già riuscita all’andata quando imposero il pareggio a reti bianche al Ravenna.

Si.Ci.