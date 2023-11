Il Cesena 2 perde e saluta la Coppa Italia. Il Rimini sfrutta gli errori difensivi bianconeri

Cesena

0

Rimini

2

CESENA (3-4-2-1): Siano, Piacentini, Coccolo, Pitti, Pierozzi, Varone (45’st Tampieri), Bumbu (45’ st Campedelli), David (1’ st Nannelli), Berti (1’ st Chiarello), Giovannini (28’ st Coveri),Ogunseye. All.: Toscano. A disp: Veliaj, Castorri, Zamagni, Valentini, Trocchia, Amadori.

RIMINI (4-3-2 -1): Colombi, Stanga, Pietrangeli, Gigli (13’ st Lepri), Rosini, Megelaitis (13’ st Lombardi), Langella (27’ st Marchesi), Delcarro (1’ st Leoncini), Iacoponi, Ubaldi, Cernigoi (33’ st Lamesta). All.: Troise. A disp.: Colombo, Brisku, Morra, Semeraro, Accursi, Lombardi, Acampa, Selvini, Lepri.

Arbitro: Sfira di Pordenone.

Reti: 9’ pt Iacoponi, 40’st Lamesta.

Note: ammoniti Bumbu, Coccolo, Megelaitis, Gigli, Leoncini, Colombi, Varone; spettatori 4.486 ; angoli 8-2; recupero 1’ e 4’.

Il Rimini vince il derby di Coppa Italia e vendica la cinquina subita l’1 ottobre in campionato. Mimmo Toscano applica grande turnover e stavolta forse esagera. Non lo imita Troise che schiera 7 titolari, portando gli altri in panca e buttandone altri in mischia nella ripresa. In bianconero l’età media crolla, in campo si vedono tanti giovani , dei veterani solo gente che deve fare minutaggio: Varone, Bumbu e Ogunseye.

In panchina c’è Chiarello, evidentemente guarito dall’acciacco di Chiavari e poi una nidiata di teenager con Nannelli. La Coppa Italia non attira, il Manuzzi è semivuoto, solo la Mare fa sempre la sua bella figura imitata comunque da una pimpante curva biancorossa. Entrambi gli allenatori vogliono passare il turno e vincerla perché in fin dei conti è sempre il derby più sentito a queste latitudini.

Al 9’ il Rimini passa. Dietro i bianconeri non sono impeccabili, Piacentini sbaglia dopo l’anticipo su Ubaldi e lo colpisce rinviando. Iacoponi è in agguato e fulmina Siano. Anche in campionato furono i biancorossi ad andare in vantaggio. Rimini equilibrato e compatto, Cesena aggressivo con le rapide triangolazioni di Berti. Al 18’ il funambolo di Calisese triangola con Giovannini, botta di sinistro, fuori di poco. C’è anche un gol annullato ad Ogunseye, partito in netto fuorigioco. Al 34’ Pierozzi è abbattuto in area da Rosini, sembra rigore, ma l’arbitro sorvola.

Cresce la pressione del Cesena, il Rimini è rintanato nella propria metacampo. Al 36’ furibonda mischia in area biancorossa, flipper di rimpalli, proteste per un rigore, Sfira sorvola ancora. Nella ripresa dentro Chiarello per Berti e Nannelli per David. Al 52’ Leoncini straripa a sinistra, passa a Ubaldi che sbaglia un’occasione clamorosa. L’uscita di Berti si fa sentire anche se il Rimini continua col suo atteggiamento guardingo, pronto a colpire di rimessa. Si fa male Giovannini, entra Coveri. Al 75’ Chiarello ha la palla del pari, scovato magistralmente da Bumbu a quattro metri dalla riga di porta, sul suo flebile tocco si accartoccia e para Colombi. All’86’ il Rimini raddoppia, palla a Lamesta lesto ad approfittare di un altro strafalcione della difesa bianconera, si invola veloce verso Siano e lo batte con un tiro liftato a fil di palo. Finisce con una mesta sconfitta nel derby la Coppa Italia del Cesena mentre il Rimini trova i quarti tutto sommato meritatamente e se li giocherà contro il Vicenza.