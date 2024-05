Il classe ’98 lascia il calcio giocato ed entra nello staff. Cdr, omaggio a Macchi. Una maglia celebrativa

La sfida di domenica scorsa a Campogalliano con la Sanmichelese è stata l’occasione in casa Cdr Mutina per celebrare l’addio al calcio di Simone Macchi (foto), centrocampista classe ’98 che a soli 25 anni è stato costretto ad appendere le scarpette al chiodo per un problema fisico: per lui il patron Gianlauro Morselli assieme a compagni e staff ha fatto fare una maglia celebrativa indossata da tutti con la scritta "forza Simo siamo con te". Cresciuto nel Modena fra Allievi e Primavera, Macchi ha vestito le maglie di Solierese, Fiorano e Formigine in Eccellenza, poi a giugno del 2020 era arrivato dai verdeblù alla Cdr Mutina in Prima categoria, uno dei tanti colpi di mercato di quell’estate che aveva candidato gli orange di Cantaroni fra le ’big’. Il Covid però fece giocare appena 3 gare prima dello stop definitivo, ma da allora Macchi è stato un punto fermo della Cdr, anche se solo fuori dal campo negli ultimi 2 campionati. E ora è arrivata la decisione definitiva di chiudere col calcio, per entrare in pianta stabile nello staff orange.