Il clou è a Montespertoli. Fucecchio a Montecatini

Il match clou dell’odierna 26esima giornata del girone A di Eccellenza (fischio d’inizio alle 14.30) è sicuramente quello del Molino del Ponte di Baccaiano tra Montespertoli e Zenith Prato. Le due compagini si trovano infatti rispettivamente al quinto e al quarto posto con appena 3 punti a separarle in favore dei lanieri. I gialloverdi, reduci dalla sconfitta sul campo della Pro Livorno, vengono da un periodo non propriamente felice dal punto di vista dei risultati visto che nelle ultime 5 uscite hanno raccolto solo 3 punti, rispetto ai 10 portati a casa nello stesso periodo dallo Zenith, che nelle ultime due giornate ha battuto Cuoiopelli e Massese senza subire reti. Una sfida in cui il pronostico, a livello di rosa, non può che pendere dalla parte dello Zenith, ma la squadra di Sarti, insieme agli stessi pratesi, Tuttocuoio e Camaiore è la squadra che ha perso di meno finora (solo 5 ko). Molto importante in chiave salvezza, seppur complicata, anche la trasferta a Cecina del Castelfiorentino United, tornato a sperare almeno nei play-out dopo le ultime due vittorie consecutive. I gialloblù si sono infatti parzialmente staccati dall’ultima posizione e devono rimontare 7 punti al Montecatini o 3 al Pontebuggianese per potersi poi giocare la salvezza allo spareggio. Dal canto suo, però, lo Sporting Cecina ha ancora fondate speranze di poter agganciare il treno play-off.

Chiudiamo con il Fucecchio, che sarà di scena al Mariotti di Montecatini per cercare di riassaporare quella vittoria che manca ormai dal derby con la Cuoiopelli dello scorso 11 febbraio. I padroni di casa sono terzultimi e vengono dal cambio in panchina che ha visto Ennio Pellegrini rilevare l’esonerato Tocchini, ma davanti ai propri sostenitori hanno comunque vinto 2 delle ultime 4 apparizioni, oltre a fermare sull’1-1 la Cuoiopelli, seconda forza del campionato. Del resto il Fucecchio non vince in trasferta da inizio 2024, quando nella prima gara dopo la sosta invernale espugnò per 2-0 il campo del Pontebuggianese.

Simone Cioni