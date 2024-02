Il club biancazzurro. La Juniores cerca il riscatto. Con il Forlì vietato fallire

Dopo tre sconfitte consecutive la Juniores nazionale del Prato prova a rialzare la testa. Può farlo oggi pomeriggio alle 15 sul terreno di gioco del Forlì. Una partita che vale doppio perché mette in palio un pezzo di accesso alla fase nazionale. E’ vero che il girone di ritorno è appena iniziato, ma è altrettanto vero che i biancazzurri sono letteralmente crollati, tra l’altro con squadre meno attrezzate, almeno stando a guardare la classifica. Quindi i lanieri non solo hanno bisogno di invertire la rotta ma soprattutto di recuperare punti in classifica alle avversarie che stanno scappando. Una di queste è proprio il Forlì, seconda forza del girone, staccata di tre lunghezze dalla capolista Piacenza e con nove punti di vantaggio sul Prato. Proprio la cifra esatta dei punti persi per strada dai biancazzurri in questo primo scorcio di 2024. Strappare punti sul campo della seconda della classe sarà chiaramente molto complicato.

I padroni di casa sono reduci dal colpo esterno contro il Borgo San Donnino, con gol di Zela, ma hanno anche perso l’ultima partita casalinga un po’ a sorpresa contro il Progresso. Insomma, i margini per potere pensare in grande ci sono. Ma servirà ritrovare quella squadra che così tanto bene ha fatto fra novembre e dicembre, prima di incappare in una inattesa striscia negativa di risultati. Gli altri match: Progresso - Borgo San Donnino, Aglianese - Corticella, Carpi - Lentigione, Imolese - United Riccione, Mezzolara - Piacenza, Ravenna - Pistoiese, Victor San Marino - Sammaurese.