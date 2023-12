IL club si espande. Milan Junior Camp. Due nuovi progetti in Tunisia e alle Mauritius

Il Milan Junior Camp continua la sua espansione con due nuovi progetti in territori inediti come le isole Mauritius e la Tunisia. Dal 26 dicembre al 14 gennaio, si terranno tre settimane di Camp nello scenario delle isole Mauritius, mentre dal 4 all’11 febbraio 2024 si terrà a Rades, vicino Tunisi, una settimana di Camp presso il Centro Sportivo dello Stadio Hammadi Agrebi, acclamato come il miglior impianto olimpico di tutta la Tunisia, che ospita anche le partite della nazionale maghrebina. Un’iniziativa, questa, riservata a ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni e supportata dal Ministero dello Sport tunisino.

L’arrivo dei Milan Junior Camp in Tunisia e nelle Mauritius segue l’approdo recente del Camp in Canada, ospitato in cinque città canadesi dal 3 luglio al 4 agosto scorso, dimostrando l’impegno del Club nel promuovere la sua presenza a livello internazionale. "L’arrivo dei Milan Junior Camp in Tunisia e nelle Mauritius simboleggia l’impegno del Club nel voler entrare sempre più in contatto diretto con i giovani nel mondo, tessendo legami globali attraverso il calcio" - spiega Franco Baresi, vicepresidente onorario dei rossoneri .