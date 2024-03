Il colpo grosso. L’Appignanese manda ko la capolista Matelica

APPIGNANESE

1

MATELICA

0

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Gesuelli, Tarquini, Fagiani, Argalia, Carboni, Gagliardini, Pistelli (37’st Giampaoli), Lasku (19’st Pierantonelli), Raponi (23’st Zitti). All: Cantatore.

MATELICA: Ginestra, Gobbi, Zappasodi, Aquila, Lapi, Ferretti, Jachetta (8’st Merli), Stroppa (23’st Gashi), Iori, D’Errico, Paradisi. All: Passarini.

Arbitro: El Mouhsini di Pesaro.

Rete: 33’ Fagiani.

Note: espulso al 21’ st Fagiani.

d’oro per l’Appignanese conquistati ai danni della capolista Matelica. La squadra di Cantatore si rende pericolosa su colpo di testa neutralizzato in tuffo dal portiere Ginestra, sul prosieguo dell’azione i locali mettono al centro un invitante pallone che Fagiani traduce in gol. È la rete che deciderà la partita. La gara si mantiene piacevole con le squadre che tentano la via del gol. Al 37’ i locali ci provano con Tarquini che su punizione spara alto, Ginestra è poi chiamato in causa sul traversone basso di Lasku. Il Matelica si fa vivo con D’Errico al 44’ il cui tiro al volo è neutralizzato in due tempi da Pettinari che al 45’ si ripete respingendo in tuffo il colpo di testa di Ferretti.

Nella ripresa Pistelli al 15’ ha l’occasione per mettere al sicuro il risultato: il giocatore di casa si presenta davanti al portiere che non si lascia sorprendere. Il Matelica è pericoloso con Iori: al 38’ il suo tiro termina alto di un soffio, è poi bravo il portiere al 44’ sul suo colpo di testa. Nel recupero termina sul fondo il tiro di Gobbi e il colpo di testa del difensore Lapi.