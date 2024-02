Il colpo. L’Asta Taverne piazza un altro acquisto. Ecco Uznanski, centrocampista polacco

Proprio a pochi giorni dalla partita con il Siena, l’Asta ha annunciato l’ingaggio di un nuovo giocatore: si tratta di Piotr Uznanski (nella foto), centrocampista polacco classe 2003. Il ragazzo è stato fortemente voluto dalla società che, già da alcune settimane, stava lavorando per portarlo in arancioblu. Uznanski ha iniziato la sua carriera in Polonia ed è cresciuto nel settore giovanile del Lech Poznan per poi passare al Pogon Olesnica sempre nel Paese di origine.

La sua avventura in Italia è iniziata nella finestra di mercato invernale dello scorso anno con il passaggio al Nettuno, squadra che milita nel campionato di Eccellenza del Lazio. Lì si è confrontato per la prima volta con il calcio italiano e con la ‘categoria regina’. Il centrocampista è arrivato da qualche giorno all’Asta Taverne e fin da subito si è messo a disposizione del tecnico Stefano Bartoli.