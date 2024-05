IL COMITATO dei tifosi. Orgoglio vede Manzo: "Il progetto va avanti»

Ampie conferme sul progetto che non sarà stravolto, "verso la crescita progressiva della società e della squadra sempre e comunque basato, principalmente, sulla sostenibilità finanziaria di ogni azione intrapresa". Lo scrivo Orgoglio Amaranto dopo l’incontro con il presidente Manzo nel pomeriggio di mercoledì, poche ore dopo l’addio di Giovannini. "Una decisione, ci è stato spiegato, presa di comune accordo e dettata dal venir meno del rapporto fiduciario e da prospettive divergenti tra la proprietà e il manager. A Paolo Giovannini vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto nel club, per il percorso di crescita tecnica e societaria che ha saputo proporre".