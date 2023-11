Il commento dell’allenatore Magrini. "Sono soddisfatto, ma dai ragazzi pretendo sempre di più»

La Robur archivia con i tre punti anche la pratica Signa: cinque vittorie consecutive, per i bianconeri, cinque giornate che Giusti non subisce gol. "Sono numeri importanti, che fanno piacere – dice il tecnico Magrini. La squadra sta dimostrando di essere pronta per tutte le esigenze, oggi è stata più una battaglia. Tecnicamente non è stato un incontro bellissimo, ma i ragazzi sono stati attenti e concentrati, hanno concesso poco nulla, mentre hanno creato diverse occasioni, anche nel primo tempo con un paio situazioni con Galligani. Sono soddisfatto, ma ovviamente pretendo sempre di più da loro, perché devono continuare a lavorare per migliorarsi gara dopo gara". "Volevo un Siena più sicuro fuori casa – aggiunge il mister – e devo dire che la squadra ha fatto abbastanza bene, anche se a livello di qualità nello sviluppo del gioco non è stata la miglior partita". Davanti a Bianchi e compagni un’ottima avversaria. "Con una vittoria ipoteticamente il Signa poteva raggiungere il secondo posto – afferma Magrini –: è una squadra in salute, reduce da tre vittorie consecutive: un test importante, vincerlo fuori casa è stato importante. Ma del resto alleno un gruppo di ragazzi eccezionali: avrebbero voluto giocare tutti. Anche Cavallari con una caviglia gonfia…". Ma la Robur rischia di montarsi la testa? "Assolutamente no – ribatte il tecnico bianconero –, vorrebbe dire essere presuntuosi e poco intelligenti. Una squadra che vince sempre, non esiste, e sbaglieremo pure, ma non dovremo mai abbassare il livello di attenzione e concentrazione, nel massimo rispetto di tuti gli avversari". Il mister è stato oggetto di cori dei tifosi. "Vedo un bell’attaccamento alla squadra – chiude –. Questi ragazzi lo meritano: sono e degni di indossare questa maglia".

Angela Gorellini