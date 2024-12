Il commento di mister Salmi. "Bene il clean sheet, poca cattiveria. Strada giusta, c’è da lavorare»

Prova a guardare il bicchiere mezzo pieno Francesco Salmi dopo lo 0-0 col Prato. "Non attraversiamo non un grande momento – le sue parole – ma già da domenica scorsa i ragazzi hanno deciso di cambiare registro, ci siamo di nuovo messi in carreggiata con delle idee e con la voglia di giocare la palla il più possibile. Abbiamo affrontato un Prato forte e non era facile, abbiamo fatto una buona gara, la prestazione mi è piaciuta anche se ci mancata un po’ di cattiveria in zona gol. Sono due gare che non subiamo gol e che scendiamo in campo più coraggio, la strada è quella giusta". Senza Formato i biancazzurri hanno faticato a rendersi pericolosi. "Ci stiamo lavorando – prosegue Salmi – col Prato c’è stata qualche occasione in più, quella nel finale primo tempo di Osuji, quella di Mandelli in avvio, qualcosa abbiamo fatto ma non possiamo contare sempre su Guidone e Formato, che hanno fatto un’andata strepitosa. L’assenza di Alberto in area con una gara così equilibrata si è fatta sentire, ma elogio i ragazzi perché hanno fatto un’ottima prova". In casa pratese il tecnico Marco Mariotti si tiene stretto il punto. "È stata una gara da 0-0 molto equilibrata – spiega - contro una squadra tosta, noi dovevamo per forza fare risultato, il bicchiere è mezzo pieno perché non abbiamo preso gol, mezzo vuoto perché dobbiamo creare di più, è la gara in cui abbiamo creato di meno ma non abbiamo rischiato nulla".

Così la 14^ giornata: Progresso-Lentigione 0-1, Fiorenzuola-Ravenna 1-2, Corticella-Tuttocuoio 0-1, Tau-Sasso M. 2-1, Forlì-Piacenza 6-1, San Marino-Sammaurese 0-0, Cittadella-Prato 0-0, Riccione-Imolese 2-0, Zenith-Pistoiese 1-3.

Classifica: Tau 32, Forlì 30, Ravenna e Lentigione 29, Imolese e Pistoiese 25, Tuttocuoio 20, Sasso M. 19, Cittadella 18, Riccione 17, Corticella 16, Prato 15, Piacenza e Progresso 14, Fiorenzuola e San Marino 12, Zenith 11, Sammaurese 8.