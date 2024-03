Il commento di mister Serpini. "Nella ripresa persi troppi metri»

AGLIANA (PISTOIA)

Le fatiche di una partita sull’altalena si vedono tutte sul volto a fine gara di mister Cristian Serpini (foto), che fa i complimenti ai suoi. "Gara difficilissima – le sue parole – contro una squadra forte che non ha mollato di un centimetro, hanno subìto il nostro gioco per un tempo ma nella ripresa sono rientrati col piglio giusto, mentre noi abbiamo perso metri, un po’ per timore, un po’ perché qualcuno non era in perfette condizioni. Su questo lavoreremo dopo aver festeggiato il successo, non possiamo avere questi passaggi a vuoto ma i ragazzi sono stati bravi a rimettersi lì e dopo il 2-1 abbiamo difeso coi denti il risultato". Serpini si gode il gol dei suoi due centrali difensivi. "A inizio anno contavo molto sui gol dei centrali – spiega - Calanca aveva solo bisogno di sbloccarsi, spero non sia nemmeno l’ultimo, è stato bravo anche Rossi a fare il ponte. Sono felice per Zucchini. Rossini? Speriamo si sia fermato in tempo. Abbiamo fatto tanto per giocarci il rush finale, pensiamo a una gara alla volta con convinzione e umiltà, troveremo anche squadre in lotta salvezza, non va sottovalutato nessuno". Per Gianluca Zucchini è il secondo gol, dopo quello col Desenzano al Real Calepina, ma questo vale doppio. "Un’altra prova di forza – spiega – siamo contenti perché sapevamo dell’importanza di questa gara, abbiamo cominciato molto bene, ma dovevamo fare il 2-0 nel primo tempo, nel secondo tempo col vento bastava un episodio per riaprirla. Poi siamo stati bravi a riprenderla e a difenderci bene. Sono entrato a freddo ma i compagni mi hanno dato una mano a trovare la posizione subito. Il gol? So che quando Saporetti è lì la ’scava’ e mi sono fatto trovare pronto. Lo dedico a questo fantastico gruppo". Per mister ’Ciccio’ Baiano "il Carpi ha meritato, noi abbiamo buttato via troppo la palla nel primo tempo".

Davide Setti