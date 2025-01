Il commento di Paolo Brogi. La squadra c’è, tutto il resto è incomprensibile

Il Siena vince, ma qualcun altro proprio non convince. Se Magrini e i suoi bianconeri inanellano la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il San Donato Tavarnelle, a livello societario i dubbi aumentano giorno dopo giorno. E’ arrivato chi si occuperà del settore femminile e per carità ben venga, ma leggendo le sue parole non ho capito onestamente nulla. Si parla di emozioni e stimoli e va bene. Quindi credere nei sogni e qui già a noi concreti viene qualche dubbio. Poi costruire case, B&B, lavori lunghi due o tre anni e qui mi perdo completamente. Chiedo per me, ma cosa ci incastrata con un gruppo che gioca in Serie D e avrebbe l’ambizione di salire almeno un altro gradino tutto questo? Sarò all’antica ma io vedo una squadra da assemblare nel migliore dei modi, per poi andare in campo e provare a vincere il più alto numero di partite. Stop. Tutto il resto è noia come cantava l’indimenticato Califfo, o anche peggio. Invece da quello che ho capito, anzi da quello che è stato detto dai diretti interessati, quelli che hanno il timone in mano, vincere o perdere è diventata la stessa cosa. Tradotto i veri affari sono altri, un ‘mondo’ che scopriremo poco a poco e ho paura soltanto a pensarci. Poi ci sono gli inguaribili ottimisti, quelli che sognano il Siena rispescato in C come accaduto qualche anno fa. Bene, se non benissimo, ma per i distratti o i faciloni ricordo che per accedere al ripescaggio serve, a patto di piazzarsi benone a fine campionato, un versamento di 300mila euro a fondo perduto e questo già rappresenta la pietra tombale su tutta la vicenda. L’attuale proprietà vuole tagliare le spese, non investire su nuovi giocatori, a parte quelli "che costano zero" come confermato da un alto dirigente durante una puntata di Calciomercato l’Originale su Sky. Figuratevi un po’. Un consiglio? Pensiamo alle partite del Siena e sorridiamo quando le cose come adesso vanno bene, perché guardare troppo avanti può nuocere gravemente alla serenità.