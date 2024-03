Il commento dopo il match. "E’ il ventesimo punto in 10 partite. Una vittoria sofferta ma meritata»

"Tre punti fondamentali per la tranquillità in classifica. Ho visto una squadra che ha voluto vincere questa partita, pur dovendo soffrire in alcuni momenti, come era prevedibile contro un’ottima squadra come il Sangiuliano City". E’ molto soddisfatto del comportamento dei suoi Maurizio Ridolfi, allenatore del Prato, che a fine partita elogia tutti i giocatori biancazzurri: "Venivamo da un derby che ci ha portato via energie mentali e fisiche giocato pochi giorni fa. A livello di organico non eravamo messi benissimo – insiste il tecnico laniero –. Siamo stati bravi a saper soffrire con compattezza in determinati momenti del match e poi le occasioni più ghiotte probabilmente le abbiamo create noi in contropiede. E’ il 20esimo punto fatto dai ragazzi in 10 partite senza subire gol da quattro gare". Tutto molto positivo per il Prato a quota 43 punti e pronto a giocare con serenità le ultime 5 sfide della stagione: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, per continuare questa striscia positiva e dare il massimo senza guardare la classifica e senza pensare ai play off – conclude Ridolfi –. Domani (oggi, ndr) ultimo allenamento, poi qualche giorno di riposo per preparare la trasferta sul campo del Sant’Angelo. Sono contento della disponibilità del gruppo: mi consente di proporre soluzioni alternative, anche attingendo con serenità dalla panchina".

L.M.