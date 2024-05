Il comunicato del Cavallino, il saluto dell’ex direttore generale. Manzo volta pagina e rilancia

Le uniche parole sia del presidente Manzo che di Giovannini sono affidate al comunicato che ieri pomeriggio poco prima delle 16 ha confermato il gelo che si intuiva da tempo. "La società ha bisogno di una organizzazione diversa per perseguire gli obiettivi sportivi e aziendali dichiarati" si legge. "Giovannini, che io ho fortemente voluto - dice Manzo - ha contribuito alla costruzione di una società organizzata che ha conseguito i risultati sportivi rispettando i budget economici, e per questo lo ringraziamo".

"Ringrazio il presidente Manzo e l’amministratore Selvaggio per avermi fatto lavorare in completa autonomia in questi due anni, nei quali ho dato tutto all’Arezzo ricevendo tantissimo – ha proseguito Giovannini - Come recita un vecchio detto, non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l’importante è quello che provi mentre stai correndo: per quanto mi riguarda, ho provato emozioni straordinarie, per questo ringrazio la società, i collaboratori, i tifosi, inclusi i sostenitori di Orgoglio Amaranto, sempre vicini al club in maniera costruttiva, che mi hanno fatto sempre sentire importante. Adesso le strade si separano ma i tifosi possono stare tranquilli: questa proprietà regalerà al Cavallino un futuro solido e ambizioso, come questa piazza merita".