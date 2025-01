Il Consigliere del Comitato Mughetti sull’Urbania. "Una Coppa storica»

A Urbania domenica c’era il consigliere del Comitato Regionale Mosé Mughetti. "Insieme al collega consigliere Scarpini referente delle Società per l’Eccellenza) – racconta Mughetti – abbiamo assistito alla partita Urbania-Monturanese C, dopo lo storico trionfo in Coppa, trofeo che faceva bella mostra a bordo campo, e dopo l’ottima prestazione in casa della capolista Maceratese. Andata in vantaggio con Rivi che si è involato dalla trequarti su di un lancio dalle retrovie, ha protetto molto bene la palla e battuto il pur ottimo Monti con un tiro ravvicinato. Il Monturano sembrava in difficoltà, l’Urbania era padrona del campo e tutto lasciava pensare che potesse essere un successo facile, gli avversari non hanno creato alcun pericolo, nessuna azione o manovra efficace, poi al quarantacinquesimo, su di un rimpallo in area bravo e lesto è stato Cuccù ad approfittare del regalo e segnare il pareggio. Questo episodio ha cambiato la partita, alla ripresa l’Urbania ha perso smalto, faticando ad imbastire gioco. Il Monturano si è trasformato, ha alzato il suo baricentro, creando grattacapi ai locali. Il forte volte a folate non ha agevolato la manovra, il tecnico Lilli le ha provate tutte, cambiando ed inserendo forze fresche, compreso il neo-acquisto Cannoni, ma Urbania non è riuscita a riportarsi più in vantaggio. Una giornata non particolarmente brillante per i biancorossi, ci può stare, non cambia di una virgola l’ottima stagione che stanno disputando".

am. pi.