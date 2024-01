Il Consiglio Federale Figc. Riapre il mercato dei dilettanti da oggi al 7 febbraio

Il Consiglio Federale della Figc ha stabilito ieri di riaprire il mercato dei dilettanti. Tale nuova normativa riguarda solo i campionati dall’Eccellenza in giù per tutti quei giocatori liberi e svincolati: da oggi e fino al 7 febbraio si potranno tesserare i giocatori che hanno rescisso il contratto o sono stati svincolati a dicembre. Inizialmente lo si poteva fare solo fino al 5 gennaio mentre adesso sarà possibile intervenire in entrata in caso di necessità. Difficile pensare che possa farlo il Siena, che durante la regolare finestra di mercato di dicembre ha preferito non modificare la rosa se non con la cessione in prestito alla Colligiana del giovane mediano El Jallali e che ha già un gruppo folto in ogni reparto. Potrebbe essere diverso il discorso per le altre società senesi di Eccellenza. Ad esempio l’Asta se riuscisse a trovare un profilo interessante, soprattutto per la metà campo, potrebbe fare delle valutazioni concrete.