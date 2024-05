Il cordoglio della società. Dolore profondo per il tifoso. Leandro Sommariva

Un dolore profondo quello che ha colpito il tifo bianconero, la Contrada dell’Onda e Siena tutta: è scomparso, dopo aver combattuto con una brutta malattia, Leandro Sommariva. "Il Siena Fc esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Leandro Sommariva, storico tifoso del Siena Calcio. Da parte di tutto l’ambiente bianconero le più sentite condoglianze ai suoi cari e a tutte le persone a lui vicine", il messaggio della società. "Ci ha lasciato Leandro Sommariva, un grande tifoso della Robur che ha sempre seguito i bianconeri in casa e in giro per l’Italia. Alla famiglia e agli amici le più sincere condoglianze", quello dei Fedelissimi. Un sentito saluto quello dei ragazzi di Fototifo Story Siena. "Le domeniche senza campionato sono tutte tristi, ma questa lo è in modo particolare. Infatti è purtroppo venuto a mancare Leandro, appassionato tifoso della Robur ed esponente di "quella" Siena che negli ultimi tempi ha perso tanti, troppi pezzi". I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 14,30 nell’oratorio della Contrada dell’Onda. Anche la redazione de La Nazione stringe in un abbraccio la famiglia e gli amici di Leandro.