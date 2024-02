Il coro contro le forze dell’ordine costa 200 euro

Un coro oltreggioso intonato nei confronti delle forze dell’ordine costa al Rimini 200 euro. A tanto ammonta la multa che dovrà pagare il club biancorosso, dopo la gara contro la Recanatese. Lo ha deciso il giudice sportivo che nel girone B ha multato anche Pescara e Ancona (800 euro) e Arezzo e Vis Pesaro (600 euro). Tra i giocatori è stato squalificato per due turni Ingrosso del Pineto, e Furno del Sestri Levante, per uno Aloi del Pescara, Marafini del Pineto, Zaccagno della Torres, Belloni e Della Latta della Carrarese, Signorini del Gubbio, Guadagni della Lucchese, Biancu dell’Olbia e Petermann della Virtus Entella. Tra gli allenatori dovrà scontare una giornata di squalifica per Piero Braglia, tecnico del Gubbio.

Allenatori. Giacomo Filippi (foto) è il nuovo allenatore della Recanatese, dopo l’esonero di Giovanni Pagliari avvenuto dopo la sconfitta di mertedì scorso contro il Rimini. Una lunga carriera da giocatore, poi, in panchina, come vice di Roberto Boscaglia a Brescia, Novara, con la Virtus Entella e infine con il Palermo, dove gli viene affidata la squadra dopo l’esonero di Boscaglia. Confermato nella stagione successiva prima di guidare la Viterbese nel girone C. E, intanto, a Catania traballa la panchina di Cristiano Lucarelli, in vista della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma il 28 febbraio contro il Rimini in Sicilia.