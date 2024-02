Il corso della Figc. Addetto agli arbitri: Paoloni si ’laurea’ a Coverciano

Dirigente addetto agli arbitri, oppure club referee manager, se vogliamo dare al ruolo un carattere internazionale. Da qualche mese l’ex dirigente del Rimini, ed ex arbitro in D e assistente in C, Gianluca Paoloni, romano d’origine e riminese d’adozione, lo è a tutti gli effetti, dopo aver partecipato al corso di abilitazione promosso dalla Federcalcio. Obiettivo del corso, va da sé, quello di "creare – si legge nelle linee guida – un ambiente il più sereno possibile tra la società sportive, l’Aia e l’attività arbitrale che viene svolta il giorno della gara". E presumibilmente, dicono i ben informati, dalla prossima stagione tutti i club professionistici dovranno dotarsi di questa figura alla quale il corso riconosce la giusta professionalità. Ma i ’compiti’ non sono tutti racchiusi nel momento della gara. "Si dovranno individuare – racconta Paoloni – insieme al direttore sportivo e all’allenatore, spazi settimanali nei quali analizzare con lo staff tecnico ed eventualmente con i calciatori i punti salienti della gara e gli episodi accaduti. Così da avere una linea comune".

Sarà il dirigente addetto agli arbitri l’unico all’interno della società ad avere un rapporto diretto con l’associazione italiana arbitri riportando le varie comunicazioni e problematica accadute durante la gara. E sarà l’unico a poter intrattenere rapporti con la quaterna arbitrale durante i match. Un lungo corso, di 56 ore complessive (di cui 40 in presenza a Coverciano), quello che ha portato al ’diploma’. Con due interessanti giorni di lezione che si sono svolti al Centro Var di Lissione, questione oggi più che mai di vera attualità. Tutti i ’promossi’ insieme a Paoloni: Alessandro Augier, Andrea Barbiani, Nicola Benedetti, Renato Buda, Fabio Crescioli, Alfonso D’Apice, Caterina De Canio, Francesco Deluca, Cristiano Di Camillo, Bernardo Di Capua, David Djordjevic, Roberto Felicori, Vincenzo Ercolano, Valentino Fiorito, Paola Gamba, Gianni Iannilli, Cristina Lambiase Savage, Roberto Logiudice, Manuele Mazzoncini, Remo Morini, Antonio Nania, Giovanni Leonardo Nicoletti, Carmelo Noto, Simone Pagnini, Giovanni Panetta, Iacopo Pasciuti, Fabrizio Pasqua, Luca Pirini, Fabrizio Posado, Marco Ravasi, Amir Salama, Alessandro Salvoro, Pasquale Sergio, Leonardo Terreni, Vito Todaro, Massimiliano Velotto e Omar Younes.