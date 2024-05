Il Corticella stupisce ancora. Batte San Marino: è finale

Un grande Corticella si aggiudica la semifinale con Victor San Marino e vola in finale domenica a Ravenna. Non ci sono più parole per descrivere quanto fatto in queste ultime due stagioni dalla band di Alessandro Miramari. Dopo la splendida vittoria dei playoff dello scorso anno (dove la neo-promossa società di Roberta Bonfiglioli era partita per la salvezza), il Corticella ha ripreso da dove aveva lasciato e, archiviata la stagione regolare a uno storico terzo posto, è arrivata la ciliegina con la seconda finale. Il fatto che, rispetto all’ultima stagione, la rosa sia stata notevolmente cambiata, fa intuire quanto di mister Miramari ci sia in questa impresa. Il Corticella vince, gioca bene e segna tanto e buona parte del merito, oltre a società e giocatori, va chiaramente attribuita al suo condottiero. Ma venendo alla cronaca, già al 3’ i padroni di casa si portano in vantaggio: Amayah recupera un bel pallone e lo serve a Farinelli che, dopo aver fatto il vuoto sulla destra, mette in mezzo un cioccolatino che bomber Trombetta è bravissimo a spedire nel sacco. Al 12’ il numero 9 locale va vicinissimo al raddoppio con un rasoterra che fa la barba al palo.

Poco dopo la mezz’ora, il Corticella trova il 2-0: sugli sviluppi di un’azione portata avanti da Riviera prima e da Mordini poi, la sfera giunge sui piedi di Farinelli, il cui velenoso tiro-cross all’interno dell’area viene deviato da Onofri in porta. Metabolizzato il doppio svantaggio, il Victor inizia a premere e, al 34’, Deme si vede annullare un gol per fuorigioco. Al 39’, dopo un pericolosissimo tiro di Mordini fuori di un soffio, la band di Cassani riapre la partita con Deme che fredda Martelli. Al 5’ della ripresa serve un miracolo di Pazzini per impedire a Bertani il 3-1 mentre al 24’ è il Victor, con Lozza, a divorarsi il pari. In pieno recupero altra occasionissima per gli ospiti, ma la conclusione di Donati viene neutralizzata dal sempre attento Martelli.