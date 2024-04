Il danno e la beffa. Mister Mandola nei guai

L’esonero al tramonto della scorsa estate e, come se non bastasse, la squalifica a primavera inoltrata (dopo un altro “licenziamento“, a gennaio, da viceallenatore del Brindisi). Curiosa e per certi versi assurda la storiaCarlo Mandola, ex tecnico dell’AVC Vogherese 1919 arrivato sulla panchina pavese la scorsa estate. Un’avventura durata poco, perché già a settembre era stato sollevato dall’incarico. In seguito, secondo l’accusa, avrebbe cercato di convincere alcuni suoi ex giocatori a far cambiare idea al club. Un comportamento che è stato sanzionato nei giorni scorsi dalla Procura Federale, tant’è che nel comunicato ufficiale della Figc si legge che "Mandola è stato squalificato “per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, in più occasioni verificatesi a partire dal giorno successivo al suo esonero invitato diversi calciatori tesserati della medesima società, in precedenza da lui allenati, tra i quali i sig.ri Andrea Arcidiacono, Niccolò Balesini, Matteo Fracassini, Elios Minaj e Manuel Marchetti, a non giocare una o più partite del campionato di Serie D, girone A, della stagione sportiva 2023-2024 al dichiarato fine di indurre la citata società sportiva a revocare il suo esonero, onde consentirne la reintegrazione nella conduzione tecnica della prima squadra". Tutto questo è stato contestato all’allenatore marchigiano (nella sua regione ha guidato diverse realtà come Fano, Porto Recanati e VillaMusone) sanzionato con due mesi di squalifica.

Mandola venne esonerato dal club rossonero (neopromosso in serie D) lo scorso 21 settembre, quando la squadra aveva ottenuto tre punti dopo un complicato avvio di stagione, in cui il rapporto fra l’allenatore e il patron Oreste Cavaliere si era velocemente incrinato. Rottura che arrivò dopo l’ultimo screzio seguito alla sconfitta interna nel turno infrasettimanale con la Sanremese e che di fatto portarono ad un cambio di rotta in casa Vogherese.

A dicembre poi Mandola fu ingaggiato come viceallenatore dal Brindisi, ma anche lì la sua avventura durò poche settimane.