Il derby / 1. Crocetti: "Tolentino atteso da una gara difficile»

Il Tolentino torna a giocare in casa, oggi alle 15, contro il Montefano. L’allenatore Possanzini rientra in panchina, ma sono squalificati il difensore Mercurio e il centrocampista Bracciatelli. Restano fuori per infortunio Frulla e Lanza. Dunque, problemi di formazione per l’allenatore, anche se in difesa si registra il rientro del centrale Di Lallo, capitano della squadra in assenza di Frulla. Sarà quindi lui a registrare il reparto arretrato, trovando in Balbo e Tomassetti i compagni di fascia e in Sosa l’altra perno centrale. Quest’ultimo, peraltro, ottimo interprete - proprio in quel ruolo - della partita di domenica scorsa in casa della Jesina. In ogni caso quello contro il Montefano sarà un derby difficile. "Tutte le partite del campionato sono complicate – dice il diesse Giorgio Crocetti – basti vedere i risultati di ogni domenica e la classifica. C’è grande equilibrio, le gare sono combattute fino all’ultimo. In particolare il Montefano è una squadra molto solida, con un gruppo di giocatori coesi, compatti, e un bravo allenatore, nonché una società seria che merita di stare ai vertici del calcio dilettantistico regionale. Sarà una bella sfida, anche perché il Montefano in questi anni ha sempre alzato l’asticella del proprio potenziale e puntando sul consolidamento del gruppo sta facendo pure stavolta un’ottima stagione". Insomma, un brutto cliente per il Tolentino che insegue la vittoria dopo due pareggi di fila. Il successo manca dal 7 gennaio quando i cremisi superarono al "Della Vittoria" con un roboante 5-3 la Sangiustese.

m. g.