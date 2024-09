Il derby / 1. Passarini avverte il Tolentino: "Sfida tra squadre portate al gioco»

Scocca l’ora dell’esordio per il Tolentino atteso alle 15.30 allo stadio Della Vittoria dal Montefano allenato da Manisera. Per Paolo Passarini, tecnico dei cremisi, sarà una partita complicata in cui dovrà essere massima l’attenzione messa sul terreno di gioco dal primo all’ultimo minuto per evitare sbavature e cali di tensioni che potrebbero costare molto caro. "La prima partita in campionato – spiega il tecnico – nasconde diverse insidie e non è mai facile, teniamo conto anche delle temperature quasi estive e dei carichi di lavoro ancora importanti; noi inoltre dovremo rinunciare per infortunio a diversi giocatori che non hanno ancora recuperato, ma sono convinto che i giocatori che manderò in campo faranno una grande partita, così come l’abbiamo preparata".

I cremisi infatti dovranno far fronte, tra gli altri, all’infortunio di Capezzani, non ancora al top dopo il problema muscolare nella gara di Coppa contro il Montegranaro. "Abbiamo analizzato cosa non è andato nella partita di Coppa – spiega l’allenatore – e abbiamo capito gli errori che non dovremo commettere se vogliamo portare 3 punti a casa, dovremo allora cercare di evitare quel calo fisico accusato nel secondo tempo e che avrebbe potuto poteva costarci caro".

I ragazzi di Passarini infatti galvanizzati dalla vittoria nella prima gara ufficiale per 2-0 contro i veregrensi, vogliono ottenere anche la prima gioia in campionato. "La squadra ha lavorato bene in settimana, con la giusta intensità e abnegazione da parte di tutti. Sarà – conclude il tecnico cremisi – una partita molto aperta perché ho già affrontato il tecnico avversario lo scorso anno e mi aspetto quindi una partita molto complicata tra formazioni che provano ad imporre il proprio gioco sull’avversario". La squadra è galvanizzata dalla vittoria in Coppa Italia e vorrà continuare su questa scia per partire con il piuede giusto in un campionato che si preannuncia molto combattuto e incerto.

Marco Natalini