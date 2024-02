Il derby / 2. Mariani: "Il Montefano ha tutto per fare bene»

"Noi vogliamo continuare a scrivere una storia importante iniziata lo scorso anno quando abbiamo raggiunto un traguardo impensabile". Nico Mariani, allenatore del Montefano, è già proiettato sulla gara del pomeriggio quando i viola faranno visita al Tolentino. "Ci attende – aggiunge – un avversario forte, che ha un tecnico con idee importanti e con giocatori che riescono a tradurle in campo, ma in simili partite i miei devono essere consapevoli dei propri mezzi". Il trequartista Palmucci dovrà guardare la partita dalla tribuna dovendo scontare un turno di squalifica, c’è poi l’incognita Sindic. "Il test prima del match dirà se il giocatore è nelle condizioni di scendere in campo. Palmucci è un giocatore importante, è uno che trasmette lo spirito del paese e della società come Bonacci e Latini. Però posso contare su tanti elementi bravi e possiamo fare bene". Si tratta di una gara che non ammette distrazioni. "Dovremo disputare una partita attenta, essere molto determinati, umili e alle loro qualità – sottolinea il tecnico – dovremo rispondere con le nostre perché alleno un Montefano di valore". La settimana di allenamenti è scivolata via lasciando piacevoli sensazioni. "Ha lasciato le sensazioni di chi ha lavorato sodo e di chi può fare una grande prestazione perché è nelle nostre potenzialità".