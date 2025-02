Il derby Al Corsini c’è Fucecchio-Certaldo. Il Montespertoli sfida la corazzata Camaiore

Giornata di derby, la sesta di ritorno, nel girone A di Eccellenza per quanto riguarda due delle tre formazioni di casa nostra. Questo pomeriggio alle 14.30 al Corsini di Fucecchio, infatti, i bianconeri locali ospiteranno il Certaldo. Proprio all’andata in terra valdelsana il Fucecchio ottenne la sua prima vittoria stagionale sopravanzando di due punti in classifica gli uomini di mister Corsi. A distanza di un girone esatto i bianconeri hanno cambiato guida tecnica, da Dell’Agnello a Targetti, ma hanno incrementato il proprio vantaggio su rivali portando a sette lunghezze, 27 punti contro 20. Nonostante le ultime due vittorie consecutive contro Cenaia e Montespertoli, però, Lecceti e compagni devono cercare di non perdere per rimanere fuori dalla zona ‘calda’ della classifica, dove invece è invischiato il Certaldo che viene da quattro pareggi consecutivi e fuori casa è imbattuto da tre gare (un successo e due pari) con la porta inviolata da 289 minuti. Intanto nel Fucecchio dopo aver scontato un turno di squalifica torna a disposizione anche bomber Sciapi, autore per altro della doppietta decisiva dell’andata, che con 12 reti stagionali è il primo inseguitore del capocannoniere del torneo Chiaramonti (16 centri con il Camaiore). Favorevoli al Certaldo, invece, gli ultimi cinque precedenti con due vittorie, per altro entrambe in trasferta, e due pareggi. Il direttore di gara sarà il fischietto livornese Giusti, il quale si potrà avvalere della collaborazione dei guardalinee Marino e Petri, rispettivamente delle sezioni di Pisa e Lucca.

Alla stessa ora il Montespertoli è atteso invece dal proibitivo confronto casalingo contro la corazzata Camaiore. I versiliesi sono la dominatrice incontrastata del campionato con nove punti di vantaggio sulla prima inseguitrice e non hanno ancora conosciuto l’onta della sconfitta. Con 35 reti fatte ed appena 11 subite sono tanto il miglior attacco quanto la difesa meno perforata del girone. Tuttavia nelle ultime quattro gare hanno raccolto tre pareggi e una sola vittoria, ma anche il Montespertoli non vince al Molino del Ponte di Baccaiano dallo scorso 15 dicembre contro lo Sporting Cecina. Pur perdendo 2-0, comunque, all’andata i gialloverdi di mister Sarti seppero mettere in difficoltà la corazzata versiliesi, che riuscì a far sua l’intera posta in palio soltanto con due grandi giocate personali. Detto che nella passata stagione finì 1-0 per il Montespertoli grazie ad una rete di Buscè (oggi al Gambassi in Prima Categoria) in avvio di ripresa, per dirigere il match odierno è stato designato il signor Cazacu della sezione di Albenga, che sarà coadiuvato dai signori Mucci di Pistoia e La Veneziana di Viareggio.

Simone Cioni